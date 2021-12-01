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Политика

Представитель администрации президента РК посетит Китай

Write: 2021-12-01 14:42:55Update: 2021-12-01 14:50:51

Представитель администрации президента РК посетит Китай

Photo : YONHAP News

Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун посетит 2-3 декабря Китай по приглашению начальника канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Представители двух стран проведут переговоры в городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая. Они обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений, обсудят ситуацию на Корейском полуострове, региональные и международные проблемы,- говорится в сообщении администрации южнокорейского президента, опубликованном 1 декабря. Скорее всего, будет обсуждаться также предложение Сеула документально оформить окончание Корейской войны, что может помочь возобновлению мирных переговоров с Севером. Кроме того, Со Хун может передать сообщение Пхеньяну. Предыдущая встреча Со Хуна и Ян Цзечи состоялась в Пусане в августе прошлого года. Тяньцзинь был выбран местом их будущих переговоров в рамках китайских антивирусных мер, в рамках которых встречи с зарубежными делегациями проходят за пределами Пекина. 
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