Финансовое здоровье банков РК продолжает улучшаться

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В третьем квартале текущего года финансовое здоровье южнокорейских банков улучшилось по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом, благодаря росту чистой прибыли и капитала в условиях пандемии COVID-19. По данным комитета финансового контроля, опубликованным 1 декабря, средний коэффициент достаточности капитала 16 коммерческих и государственных банков составил в конце сентября 15,9%, что на 0,24% выше, чем в конце июня. Данный показатель является ключевым барометром финансовой устойчивости, измеряя соотношение капитала банка к его активам, взвешенным с учётом риска. У большинства кредиторов коэффициенты достаточности капитала превышают международные стандарты, несмотря на устойчивый рост кредитования в результате пандемии коронавируса. Банк международных расчётов рекомендует кредиторам поддерживать коэффициент не ниже 8%.