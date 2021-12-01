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Экономика

Индекс промышленного производства в РК выше среднего

Write: 2021-12-01 14:55:58Update: 2021-12-01 14:56:45

Индекс промышленного производства в РК выше среднего

Photo : KBS News

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора составил в ноябре 50,9 пункта, что на 0,7 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщила американская технологическая компания по предоставлению критически важных данных IHS Markit. По её данным, производственная деятельность в РК остаётся в фазе расширения в течение 14 месяцев подряд, с октября прошлого года, из-за активного экспорта. Отметка в 50 пунктов отделяет сокращение от расширения. Южнокорейский экспорт растёт, несмотря на падение промышленного производства. В ноябре экспорт вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного месячного максимума в 60 млрд 440 млн долларов. Промышленное производство упало в октябре на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим сокращением за полтора года.
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