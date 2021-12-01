США подтвердили приверженность политике расширенного сдерживания

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США продолжат выполнять свои обязательства по защите РК с помощью политики расширенного сдерживания. Об этом заявил 1 декабря председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли, подводя итоги 46-го заседания военного комитета. Оно прошло в Сеуле в преддверии очередного консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Расширенное сдерживание предусматривает мобилизацию Вашингтоном всего спектра военного потенциала, ядерного и обычного, для защиты РК от потенциальной агрессии со стороны Северной Кореи. Марк Милли и его южнокорейский коллега генерал Вон Ин Чхоль признали прогресс в подготовке к передаче Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. Это вселило надежду на благоприятные результаты предстоящего консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Два военачальника обсудили также ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове и в регионе, обменялись мнениями о военной деятельности Северной Кореи. Это была первая с 2019 года личная встреча высокопоставленных военачальников РК и США.