Мун Чжэ Ин: Поэтапное возвращение к обычной жизни сталкивается с проблемами

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Реализация правительственного плана поэтапного возвращения к обычной повседневной жизни сталкивается с проблемами, поскольку в стране подтверждены первые случаи варианта коронавируса Омикрон. Кроме того, продолжается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 2 декабря на национальном молитвенном завтраке. «Путь к поэтапному возвращению к обычной повседневной жизни не является гладким, и риски, связанные с новым вариантом коронавируса Омикрон, растут»,- сказал глава государства. Он отметил, что правительство не пожалеет усилий, чтобы преодолеть возникшие проблемы. Заявление прозвучало на следующий день после того, как новый, высокозаразный вариант коронавируса был подтверждён у пяти человек, в том числе, вакцинированной супружеской пары из Инчхона, которая находилась в Нигерии с 14 по 23 ноября. Ранее на этой неделе Мун Чжэ Ин заявил, что правительство откладывает переход ко второму этапу «жизни с COVID-19» и в течение следующих четырёх недель ужесточит противоэпидемические меры.