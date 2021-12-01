В РК подтверждены первые случаи варианта коронавируса Омикрон

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По данным южнокорейских органов здравоохранения, первые в стране случаи варианта коронавируса Омикрон подтверждены 1 декабря у пяти человек, в том числе, у супружеской пары из Инчхона, находившейся в Нигерии с 14 по 23 ноября, и их знакомого. Поскольку супруги были полностью вакцинированы до поездки в Нигерию, они были освобождены от карантина по прибытии в страну. Перед вылетом в Сеул они сдали ПЦР-тест, результат которого был отрицательным. Однако тест, сданный 25 ноября после возвращения в РК, оказался положительным. У сына-подростка супружеской пары также подтверждено наличие вируса COVID-19, но результаты теста на вариант Омикрон пока не получены. Ещё два случая нового вида вируса подтверждены у женщин, которые также побывали в Нигерии и вернулись на родину 23 ноября. Медики подозревают заражение вариантом коронавируса Омикрон ещё четырёх человек. В качестве меры противодействия проникновению вируса в страну на ближайшие две недели введён обязательный десятидневный карантин для всех прибывающих из-за границы, включая граждан РК. На ближайшие две недели прекращается авиасообщение с Эфиопией. Между тем, за сутки 1 декабря в стране зарегистрированы 5.266 новых случаев COVID-19. Это максимальное суточное число с начала пандемии коронавируса, и более пяти тысяч заболевших регистрируются два дня подряд. Число пациентов в критическом состоянии достигло нового максимума - 733 человека, второй день превышая отметку в 700 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрированы ещё 46 смертей. Общее число умерших составило 3.705 человек. Коэффициент смертности - 0,81%. Резкий рост заболеваемости медики связывают с ослаблением антивирусных ограничений в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. 29 ноября было решено остановить его дальнейшую реализацию.