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Экономика

ОЭСР сохранила прогноз роста РК на уровне 4%

Write: 2021-12-02 10:26:49Update: 2021-12-02 19:21:55

Photo : YONHAP News

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз темпов экономического роста РК в этом году на уровне 4%, который был озвучен в сентябре. Основанием для решения послужили такие факторы, как ослабление мер социального дистанцирования на фоне высоких темпов вакцинации и сохранение тенденции к восстановлению экономики в условиях роста экспорта и инвестиций. При этом прогноз на следующий год повышен на 0,1% до 3,1%. Это связано с ожиданиями восстановления потребления и уровня занятости в сфере услуг. При этом опасения по поводу стабильности финансового рынка усиливаются в связи с ростом цен на недвижимость и увеличением задолженностей населения. Прогноз уровня инфляции для РК повышен на 0,2% до 2,4%. Показатель относительно ключевых стран «Большой двадцатки» также был повышен и в среднем составил 3,8% на этот год и 4,4% на следующий год. Прогноз роста мировой экономики на этот год составил 5,6%, на следующий год 4,5%. Эксперты ОЭСР полагают, что рост уровня вакцинации будет способствовать восстановлению экономики, однако разрыв между странами при этом станет ещё более заметным. Текущие данные ОЭСР были сделаны без учёта влияния нового варианта коронавируса Омикрон. 
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