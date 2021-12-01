Рост южнокорейской экономики в третьем квартале составил 0,3%

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 2 декабря, в период с июля по сентябрь текущего года валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это на 0,5% ниже аналогичного показателя предыдущего квартала. Рост экономики в годовом исчислении составил 4%. Оба показателя соответствуют прогнозам экспертов. Они оказались достаточно низкими, несмотря на лучшее, чем ожидалось, частное потребление и устойчивый экспорт. Замедление темпов экономического роста вызвало опасения, что страна может не достичь четырёхпроцентного роста из-за длительной борьбы с пандемией коронавируса и сбоев в глобальной цепочке поставок. Потребление и инвестиции оставались слабыми, что оказало давление на экономику, пострадавшую от пандемии. Частное потребление снизилось в третьем квартале на 0,2% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Инвестиции в строительство сократились на 3,5%. Инвестиции в производственные мощности снизились на 2,4% из-за перебоев в поставках. Экономический рост поддерживался исключительно за счёт экспорта, который вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом.