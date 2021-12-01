Рост цен в РК в ноябре достиг 10-летнего максимума

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 декабря, потребительские цены в РК в ноябре выросли на 3,7% в годовом исчислении. Это самый быстрый рост с декабря 2011 года, когда он составил 4,2%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,4%. Инфляция обусловлена главным образом увеличением цен на нефть и высокими ценами на сельскохозяйственную продукцию. Цены на нефтепродукты подскочили на 35,5% в годовом исчислении, что является самым резким приростом с июля 2008 года, когда цены на нефть росли на фоне восстановления мировой экономики. Стоимость нефти из Дубая, за счёт которой РК удовлетворяет свои потребности в топливе, составила в среднем 80,3 доллара за баррель, что на 36,9% выше, чем в ноябре прошлого года. Снижение налога на топливо на рекордные 20% оказало ограниченное влияние на инфляцию. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 7,6% в годовом исчислении, что на 0,6% выше, чем в октябре. Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и нефть составила 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на промышленные товары выросли на 3,5%. Это самый высокий показатель за 10 лет. Цены на предметы первой необходимости выросли на 5,2% в годовом исчислении. Это самый быстрый рост с августа 2011 года. Цены на личные услуги выросли за тот же период на 3%. Рост цен на жильё составил 1,9%.