Жертва сексуального рабства встретилась с премьер-министром РК

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Жертва сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны Ли Ён Су 1 декабря встретилась с премьер-министром РК Ким Бу Гёмом. В ходе встречи она призвала правительство к более активным действиям для восстановления справедливости. В частности, она попросила как можно скорее направить вопрос жертв сексуального насилия на рассмотрение в Комитет против пыток ООН. Премьер-министр пообещал передать данную просьбу президенту Мун Чжэ Ину, как и пожелание Ли Ён Су встретиться лично с президентом и с министром иностранных дел РК. Ранее 29 ноября Ли Ён Су озвучивала вышеуказанный призыв на встрече с заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Гоном в Тэгу. 26 ноября она провела пресс-конференцию, на которой также призвала правительство поднять вопрос о жертвах сексуального рабства, пострадавших от преступных действий японской армии в годы Второй мировой войны, в Комитете против пыток ООН. Данный орган осуществляет надзор за исполнением Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Если для рассмотрения вопроса Международным судом ООН требуется согласие обеих сторон – РК и Японии, то данная процедура в комитете возможна без согласия Японии. Со своей стороны правительство РК придерживается принципиальной позиции, согласно которой решение о передаче вопроса о жертвах сексуального рабства на рассмотрение комитета будет принято на основании тщательного рассмотрения всех обстоятельств.