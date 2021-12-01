Министры обороны РК и США обсудят вопросы совместной безопасности

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2 декабря министры обороны РК и США Со Ук и Ллойд Остин проведут 53-е ежегодное консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Они обсудят подготовку к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, северокорейские угрозы и функционирование двустороннего военного альянса. Ранее представители двух стран дали положительную оценку подготовке к передаче оперативного контроля. Ожидается, что для решения имеющихся проблем в сфере безопасности обе стороны объявят о «новом руководстве по стратегическому планированию». Пока неясно, будут ли достигнуты договорённости, касающиеся усиления роли Китая, учитывая, что на совещаниях по вопросам совместной безопасности, которые проводятся с 1968 года, основное внимание уделяется северокорейским военным угрозам. Неясно также, будет ли в итоговом документе зафиксировано число американских военнослужащих в РК на нынешнем уровне. При этом ожидается достижение окончательных договорённостей о возврате южнокорейской стороне части территории американской военной базы в центре Сеула, а также о сотрудничестве в стратегически важных сферах безопасности - киберпространстве и космосе.