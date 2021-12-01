В РК началась акция «Градусник любви к ближним 2022»

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Общественная благотворительная организация «Саранэ ёльмэ» (Плоды любви) запустила ежегодную новогоднюю благотворительную акцию по сбору средств «Градусник любви к ближним 2022». Торжественная церемония начала состоялась 1 декабря в Сеуле на площади перед столичной мэрией. В мероприятии приняла участие супруга президента Ким Чон Сук, которая является почётным председателем «Саранэ ёльмэ». Акция будет проходить в 17 городах и регионах страны в течение 62 дней до 31 января следующего года. В этом году организаторы надеются собрать пожертвования на сумму 370 млрд вон (314 млн долларов). На площади установлен огромный градусник, который отображает собранную сумму. Как только удаётся собрать 1% от намеченной суммы «температура» повышается на 1 градус. Все собранные средства будут направлены на содействие восстановлению от COVID-19, помощь семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, поддержку социально незащищённых слоёв населения и образовательные программы.