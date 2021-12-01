Объём экспорта морепродуктов в 2021 году достиг рекордного уровня

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С января по ноябрь этого года южнокорейский экспорт морепродуктов составил 2 млрд 530 млн долларов, что является самым высоким годовым показателем за всё время ведения статистики. Об этом 1 декабря объявили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК. Это на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 млрд долларов), а также выше предыдущего рекорда, который был уставлен в 2019 году (2 млрд 510 млн долларов). Начиная с 2015 года, когда экспорт морепродуктов составил лишь 1,9 млрд долларов, показатель непрерывно увеличивался в среднем на 7,5% до 2019 года включительно. Снижение в прошлом году было связано с сокращением уровня потребления после вспышки COVID-19. Однако его удалось компенсировать высокими показателями этого года. В министерстве пришли к выводу, что это стало возможно благодаря активным усилиям отечественных компаний-экспортёров и поддержке правительства на фоне благоприятных внешних условий в связи с восстановлением мировой экономики. В сентябре прошлого года министерство морского и рыбного хозяйства запустило онлайн-платформу поддержки экспорта, на которой за весь период была представлена продукция порядка 200 малых и средних предприятий. Помимо этого свою роль также сыграли регулярные онлайн-ярмарки и видеоконференции.