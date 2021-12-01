РК на 3 месте в мире по объёму пластикового мусора на душу населения

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РК заняла 3-е место в мире по годовому объёму пластикового мусора из расчёта на 1 жителя страны. Об этом свидетельствуют данные отчёта, опубликованного 1 декабря Национальными академиями наук, инженерии и медицины США (NASEM). Отчёт касается роли США в глобальном кризисе пластикового загрязнения мирового океана, однако он также содержит данные о выбросах пластика на душу населения в разных странах по состоянию на 2016 год. Согласно отчёту, в 2016 году на одного южнокорейца приходилось 88 кг пластикового мусора в год. Это третий по величине показатель после США (130 кг) и Великобритании (99 кг). Далее следуют Германия (81 кг), Таиланд (69 кг), Малайзия (67 кг) и Аргентина (61 кг). В Китае и Японии объём пластикового мусора на душу населения составил 16 кг и 38 кг соответственно. Во всех этих странах, за исключением Малайзии и Аргентины, общий объём пластикового мусора больше, чем в РК, но из-за относительно большого населения объём на душу населения ниже. Согласно отчёту, мировое производство пластика выросло почти в 20 раз с 20 млн тонн в 1966 году до 381 млн тонн в 2015 году. По состоянию на 2015 год количество пластиковых отходов, попадающих в море, составляет в среднем 8 млн тонн в год. Если текущая тенденция сохранится, то к 2030 году этот показатель достигнет 53 млн тонн, что эквивалентно половине годового улова морепродуктов.