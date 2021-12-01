РК готовит кадры для автомобильной промышленности будущего

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Правительство РК приняло решение в следующем году подготовить 2.300 специалистов в сфере автомобильной промышленности будущего для ускорения процесса реструктуризации отрасли. Также для этих целей будут активизированы инвестиции, а малым и средним предприятиям автомобильной промышленности будут предоставлены различные налоговые льготы. Такие планы были озвучены 2 декабря на совместном брифинге по вопросам трудовых ресурсов в автомобильной промышленности, который провели министерство промышленности, торговли и энергетики, министерство труда и занятости и министерство малого, среднего и венчурного бизнеса. Озвучено решение увеличить объём инвестиций в подготовку квалифицированных кадров с 9 млн долларов в этом году до 22 млн долларов в следующем. Кроме того, к 2026 году планируется подготовить в общей сложности 1.200 специалистов высокого уровня в области экологически чистых транспортных средств и автономного вождения. Кроме того, министерство труда и занятости намерено повысить гибкость программ подготовки специалистов.