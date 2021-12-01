Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК и США обновят планы действий в чрезвычайных ситуациях

Write: 2021-12-02 15:09:54Update: 2021-12-02 15:31:05

РК и США обновят планы действий в чрезвычайных ситуациях

Photo : YONHAP News

РК и США договорились обновить совместные планы действий в чрезвычайных ситуациях для сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. В ходе состоявшегося 2 декабря 53-го ежегодного  консультативного совещания по вопросам совместной безопасности министры обороны двух стран Со Ук и Ллойд Остин согласовали новое руководство по стратегическому планированию. В нём регулируются совместные действия вооружённых сил в военное время. Действующее руководство устарело, поскольку Северная Корея усовершенствовала ядерное оружие, создала баллистические ракеты подводных лодок и гиперзвуковые ракеты. Выступая на совместной пресс-конференции, Остин подверг критике «дестабилизирующие» оружейные программы Пхеньяна, подтвердил приверженность союзников «дипломатическому подходу» к решению северокорейских проблем. Министры договорились также провести окончательную оценку потенциальных возможностей Сеула взять под контроль собственные вооружённые силы в военное время. Передачу контроля решено осуществить  осенью 2022 года. В совместном заявлении министры признали важность сохранения мира и безопасности в Тайваньском проливе, зафиксировали сохранение нынешней численности вооружённых сил США в РК, составляющей 28.500 человек. Они подтвердили готовность США вернуть южнокорейской стороне часть территории американской военной базы в центре Сеула, а также договорились сотрудничать в стратегически важных сферах безопасности - киберпространстве и космосе.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >