Число критических случаев COVID-19 достигли нового рекордного уровня

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 декабря в стране зарегистрированы 4.944 новых случая COVID-19. Три дня подряд число заболевших сохраняется в пределах пяти тысяч человек, а в Сеуле превышает две тысячи человек. Число пациентов в критическом состоянии достигло нового максимума - 736 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 462.555 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, зарегистрированы ещё 34 смерти. Общее число умерших составило 3.739 человек. Коэффициент смертности - 0,81%. Резкий рост заболеваемости медики связывают с ослаблением антивирусных ограничений в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Его реализация приостановлена. Ситуацию усугубило появление нового варианта коронавируса Омикрон. Начиная с 3 декабря, все прибывающие из других стран должны пройти обязательный 10-дневный карантин.