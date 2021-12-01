ООН исключила КНДР из планов гуманитарной помощи на 2022 год

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Организация Объединённых Наций исключила КНДР из своего глобального плана гуманитарной помощи на 2022 год. В «Глобальном гуманитарном обзоре на 2022 год», опубликованном 2 декабря Управлением ООН по координации гуманитарной деятельности, говорится, что Афганистан, КНДР, и Мьянма сталкиваются с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, которая, вероятно, ещё больше усугубится к концу года. ООН исключает Северную Корею из своих планов помощи второй год подряд. Это связано с тем, что Пхеньян закрыл границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Это вынудило сотрудников международных организаций, необходимых для мониторинга распределения помощи, покинуть страну. Согласно декабрьскому отчёту Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН о глобальных перспективах урожая и продовольственной ситуации, Северная Корея входит в число 44-х стран, нуждающихся во внешней помощи в продовольствии.