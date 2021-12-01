Представители РК и Китая обсудили двусторонние проблемы

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун встретился 2 декабря в Тяньцзине на северо-востоке Китая с начальником канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. По сообщению агентства Синьхуа, Ян Цзечи заявил, что Китай и РК рассматривают друг друга в качестве близких соседей и партнёров. Он отметил, что две страны, будучи одними из ведущих экономик мира и твёрдыми защитниками свободной торговли, должны продолжать использовать взаимодополняемые преимущества, общими усилиями обеспечивать стабильность и бесперебойное функционирование производственных и логистических цепочек в обеих странах, в регионе и во всём мире. В свою очередь, Со Хун отметил, что РК уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем и рассчитывает на более тесные контакты на высоком уровне, на углубление практического сотрудничества в торгово-экономической и культурной областях. Южнокорейская сторона активно поддерживает проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Он выразил надежду на то, что две страны не пожалеют усилий для установления прочного мира на Корейском полуострове и продолжения сотрудничества в регионе.