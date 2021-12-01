Gallup Korea: У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равный уровень поддержки

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля равные шансы на победу на предстоящих выборах. Как показывают результаты опроса, проведённого с 30 ноября по 2 декабря агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны, в поддержку обоих кандидатов высказались по 36% респондентов. Ли Чжэ Мён набрал 5%, а Юн Сок Ёль потерял 6% по сравнению с итогами предыдущего опроса, проведённого две недели назад. Кандидаты от партии Справедливости Сим Сан Чжон и от Народной партии Ан Чхоль Су набрали по 5% голосов респондентов. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 38%, а отрицательно - 55% опрошенных. Уровень поддержки ведущей оппозиционной партии Сила народа составил 35%, а правящей Демократической партии Тобуро – 34%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.