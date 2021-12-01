38 North: Повышенная активность на аэродроме Ыйчжу может свидетельствовать о возобновлении торговли

Photo : YONHAP News

На северокорейском аэродроме Ыйчжу, который находится недалеко от границы с Китаем, наблюдается повышенная активность, что может свидетельствовать о частичном возобновлении внешней торговли. Как сообщает американский сайт 38 North, который специализируется на северокорейской проблематике, на спутниковых снимках ясно видно перемещение грузовиков и материалов вокруг складов. Кроме того, в течение нескольких последних месяцев к восточной границе аэродрома протянули новую железнодорожную ветку. Работа, которая ведётся на данном объекте, может иметь важное значение для возобновления импорта продуктов питания, лекарств и других материалов впервые с начала пандемии COVID-19. Строительство новых объектов на аэродроме Ыйчжу началось в марте 2021 года. Построены десять больших складов, вспомогательные здания и пять железнодорожных платформ вдоль новой ветки, которая соединяется с сетью китайских железных дорог через станцию Синыйчжу.