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В мире

38 North: Повышенная активность на аэродроме Ыйчжу может свидетельствовать о возобновлении торговли

Write: 2021-12-03 15:53:02Update: 2021-12-03 16:22:00

38 North: Повышенная активность на аэродроме Ыйчжу может свидетельствовать о возобновлении торговли

Photo : YONHAP News

На северокорейском аэродроме Ыйчжу, который находится недалеко от границы с Китаем, наблюдается повышенная активность, что может свидетельствовать о частичном возобновлении  внешней торговли. Как сообщает американский сайт 38 North, который специализируется на северокорейской проблематике, на спутниковых снимках ясно видно перемещение грузовиков и материалов вокруг складов. Кроме того, в течение нескольких последних месяцев к восточной границе аэродрома протянули новую железнодорожную ветку. Работа, которая ведётся на данном объекте, может иметь важное значение для возобновления импорта продуктов питания, лекарств и других материалов впервые с начала пандемии COVID-19. Строительство новых объектов на аэродроме Ыйчжу началось в марте 2021 года. Построены  десять больших складов, вспомогательные здания и пять железнодорожных платформ вдоль новой ветки, которая соединяется с сетью китайских железных дорог через станцию Синыйчжу.
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