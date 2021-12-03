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6 декабря в РК вступили в действие усиленные карантинные меры, призванные сдержать распространение вируса COVID-19. До 2 января максимальное количество участников личных встреч сокращено до шести человек в столичном регионе и до восьми человек в других районах, независимо от вакцинного статуса. Система «вакцинных пропусков», которая ранее применялась к отдельным объектам с высоким риском заражения вирусом, таким как крытые тренажёрные залы, бары и ночные клубы, распространена на большинство многофункциональных объектов и мест с большим скоплением людей, включая рестораны, кафе, караоке, сауны, концертные залы, музеи, библиотеки и учебные заведения. «Вакцинный пропуск» является доказательством того, что человек вакцинирован или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Его предъявление не требуется для тех, кто посещает предприятие общественного питания в одиночку, даже не будучи вакцинированным. Период с 6 по 12 декабря является переходным к окончательному введению в действие системы «вакцинных пропусков». Начиная с февраля будущего года, данная система охватит подростков, родившихся с января 2003 года по декабрь 2009 года.