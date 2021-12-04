РК сосредоточится на сдерживании распространения варианта коронавируса Омикрон

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Угроза варианта коронавируса Омикрон становится всё более очевидной. Хотя о нём пока нет чёткого представления, очевидно, что он очень заразен. Об этом заявил премьер министр страны Ким Бу Гём, выступая 6 декабря в Сеуле на совещании по вопросам борьбы с пандемией. Напомнив, что органы здравоохранения подтвердили 12 случаев варианта Омикрон, он призвал ужесточить карантинные проверки всех прибывающих из-за рубежа и ускорить отслеживание контактов заражённых. Ранее органы здравоохранения объявили, что прибывающие в страну должны пройти обязательный 10-дневный карантин независимо от их прививочного статуса. Ким Бу Гём обратился к жителям страны с просьбой проявить понимание решения правительства об ужесточении правил социального дистанцирования. В связи с тем, что число вновь выявленных случаев инфекции составляет порядка пяти тысяч в день, а количество пациентов в тяжёлом состоянии продолжает расти, власти скорректировали программу «Жизнь с COVID-19». С 6 декабря по 2 января максимальное количество участников личных встреч сокращено до шести человек в столичном регионе и до восьми человек в других районах. Посетители общественных мест, включая сауны, предприятия общественного питания, библиотеки, музеи и тренажёрные залы, должны предъявить «вакцинный пропуск», который показывает, что они вакцинированы или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. «Вакцинный пропуск – это не дискриминация, а минимальное обещание, которое мы должны выполнить для защиты нашего общества»,- подчеркнул Ким Бу Гём. Он сказал, что правительство сосредоточится на усилении вакцинации, обеспечении больничных коек и расширении лечения на дому, чтобы облегчить эпидемическую ситуацию. «Если мы создадим безопасную систему лечения на дому, мы сможем снизить нагрузку на систему медицинского реагирования»,- добавил глава правительства.