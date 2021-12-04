Группа BTS завершила гастроли в Лос-Анджелесе

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Звёзды K-pop – участники мужской группы BTS - вернулись 6 декабря на родину из Лос-Анджелеса, где они получили высшую музыкальную награду США и провели четыре успешных концерта. Группа вписала почётную страницу в историю K-pop, став первой азиатской группой, которая за свою песню Butter получила высшую награду American Music Awards (AMA) – Артист года. Южнокорейские исполнители смогли обойти в борьбе за награду таких мировых звёзд как Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. По данным американского музыкального журнала Billboard, на четыре концерта, которые прошли на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе с 27 ноября по 2 декабря, было продано в общей сложности 214 тыс. билетов. Исполнители заработали 33 млн 300 тыс. долларов. Это самая большая выручка от концертов с 2012 года, когда британская рок-группа Pink Floyd's Roger Waters заработала 38 млн долларов за девять выступлений в Буэнос-Айресе. 4 декабря группа получила награду американского издания Variety за свою песню Butter в категории «Запись года». Участники BTS в видеообращении поблагодарили Variety за оказанную им честь, подчеркнув, что награда занимает особое место в их сердцах. Они подчеркнули, что в нынешние нестабильные и неспокойные времена, связанные с пандемией коронавируса, они решили выпустить песню Butter в надежде поднять настроение людям.