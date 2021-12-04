Realmeter: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 6,5%

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает своего соперника от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 6,5%. Как свидетельствуют результаты опроса 3.054 взрослых жителей страны, проведённого с 29 ноября по 3 декабря агентством Realmeter, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 44% опрошенных. Ли Чжэ Мёна поддержали 37,5%. Разница в уровнях поддержки выходит за пределы погрешности ±1,8% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 3,8%, на четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,2%. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 40,5% респондентов. 56,8% придерживаются противоположного мнения. В поддержку главной оппозиционной партии Сила народа высказались 39,4%, правящей Демократической партии Тобуро - 33,1%, Народной партии – 6,9%, Открытой демократической партии – 5,5%, партии Справедливости – 3,8%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.