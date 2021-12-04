РК и АСЕАН ускорят таможенные процедуры в рамках FTA

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РК и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились ускорить таможенные процедуры для повышения эффективности соглашения о свободной торговле (FTA). Об этом сообщили 6 декабря в министерстве планирования и финансов РК. В соответствии с договорённостью, южнокорейские компании смогут получить тарифные льготы, если они представят копии сертификатов происхождения при экспорте товаров в 10 стран-членов АСЕАН. Поскольку экспортёры столкнулись с трудностями, связанными с задержками предоставления сертификатов происхождения, южнокорейская сторона предложила странам АСЕАН взаимно одобрять копии таких сертификатов до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. С момента вступления в силу соглашения о свободной торговле между РК и АСЕАН в июне 2007 года двусторонний товарооборот увеличился более чем вдвое. В настоящее время АСЕАН является вторым по величине торговым партнёром РК.