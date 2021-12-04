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Экономика

Банк Кореи: В 2022 году мировая экономика продолжит восстановление

Write: 2021-12-06 11:21:40Update: 2021-12-06 11:22:09

Банк Кореи: В 2022 году мировая экономика продолжит восстановление

Photo : YONHAP News

В 2022 году мировая экономика продолжит восстановление, несмотря на неопределённость, связанную с вариантом коронавируса Омикрон, нарушения в глобальной цепочке поставок, замедление экономического роста в Китае и повышение ставок Федеральной резервной системы США. Об этом говорится в докладе о внешнеэкономических условиях, опубликованном 5 декабря Банком Кореи. В нём отмечается, что дальнейшее распространение пандемии коронавируса предсказать невозможно, но с появлением новых препаратов для лечения инфекции, распространением вакцинации и ревакцинации антивирусные меры будут ослабевать. Узкие места в глобальных цепочках поставок в следующем году будут устранены, поскольку рост цен на сырьё и логистический кризис должны прекратиться. По оценке Банка Кореи, мировая экономика будет успешно справляться с шоком, вызванным пандемией, и, вероятно, сохранит свой импульс. 
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