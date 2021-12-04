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Экономика

Мун Чжэ Ин: Товарооборот РК в 2021 году достигнет рекордно высокого уровня

Write: 2021-12-06 12:34:28Update: 2021-12-06 12:51:07

Мун Чжэ Ин: Товарооборот РК в 2021 году достигнет рекордно высокого уровня

Photo : YONHAP News

Товарооборот РК достигнет по итогам этого года рекордно высокого уровня, превысив 1 трлн 200 млрд долларов. Экспорт, по прогнозам, превысит 630 млрд долларов. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 6 декабря на церемонии, посвящённой Дню торговли, который отмечается в этом году в 58-й раз. По данным правительства, за первые 11 месяцев этого года экспорт составил 583 млрд 800 млн долларов, а товарооборот - 1 трлн 140 млрд долларов. Правительство прогнозирует, что экспорт достигнет рекордно высокого уровня в середине декабря, побив предыдущий годовой рекорд в 604 млрд 900 млн долларов, установленный в 2018 году. Южнокорейская экономика демонстрирует самое быстрое восстановление среди стран «Большой двадцатки»,- напомнил Мун Чжэ Ин. Для того, чтобы справиться с проблемами глобальной цепочки поставок, вызванными пандемией, РК запустила систему раннего предупреждения для мониторинга импорта около четырёх тысяч ключевых промышленных материалов. Правительство не пожалеет усилий для стабилизации поставок таких промышленных материалов за счёт диверсификации источников импорта и увеличения их запасов,- отметил глава государства. 
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