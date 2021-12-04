5 декабря в РК 4.325 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 декабря в стране зарегистрированы 4.325 новых случаев COVID-19. Их число сократилось после того, как 3 декабря составило в 5.352, а 4 декабря – 5.127, однако сокращение медики связывают с сокращением объёма тестирования в выходные дни. На территории страны подтверждены в общей сложности 24 случая нового варианта коронавируса Омикрон, в том числе, 12 – за предыдущие сутки. Число пациентов в критическом состоянии - 727 человек, что на 17 меньше, чем днём ранее. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрирована 41 смерть. Общее число умерших составило 3.893 человека. Коэффициент смертности - 0,82%. По состоянию на 17:00 5 декабря было занято 80,4% коек в отделениях интенсивной терапии по всей стране, уровень занятости в столичном регионе - 86,6%. По состоянию на конец суток 5 декабря, в общей сложности 982 пациента с COVID-19 в столичном регионе ожидали госпитализации, в том числе, 309 человек - более четырёх дней.