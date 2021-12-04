Правительство РК сожалеет по поводу оценки Японией последствий сброса воды с АЭС Фукусима

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Представители РК и Японии обсудили в формате видеоконференции отчёт Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), в котором оцениваются возможные последствиями сброса в море радиоактивной воды с аварийной АЭС Фукусима. В обсуждении, состоявшемся 3 декабря, участвовали руководители пяти правительственных учреждений РК, включая МИД и комиссию по ядерной безопасности, а также представители TEPCO, министерств иностранных дел и энергетики Японии. В ноябрьском отчёте TEPCO отмечается, что выбросы радиоактивной воды в море окажут минимальное воздействие на морскую среду и людей. Сброс планируется начать в 2023 году, поскольку все резервуары для хранения воды в Фукусиме будут заполнены уже осенью 2022 года. Южнокорейская сторона призвала Японию раскрывать соответствующую информацию соседним странам и участвовать в консультациях по этому вопросу.