США сохранили РК в списке мониторинга валютной политики

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Министерство финансов США включило 12 стран, включая РК, Китай, Японию, Германию, Ирландию, Италию, Индию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Мексику и Швейцарию, в список мониторинга их валютной политики. При этом в отчёте министерства финансов Конгрессу США отмечается, что ни одна из названных стран, как было установлено, целенаправленно не вмешивалась в работу валютных рынков с целью получения несправедливой выгоды. В соответствии с законом от 2015 года, министерство финансов США составляет контрольный список основных торговых партнёров, которые заслуживают пристального внимания в плане их валютной практики и макроэкономической политики. Для включения в список страны должны отвечать двум из трёх критериев: профицит в торговле с США превышает 15 млрд долларов, данный профицит превышает 3% ВВП, государство вмешивается в деятельность валютного рынка в течение как минимум восьми из 12 месяцев с чистыми покупками более 2% годового ВВП. По данным министерства финансов США, РК отвечает первым двум из трёх критериев. В отчёте говорится, что Тайвань и Вьетнам превысили пороговые значения по всем трём критериям, что побудило США к более тщательному анализу их валютной практики и экономической политики.