Кандидаты в президенты РК обещают поддержку пострадавшим от пандемии

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Основные кандидаты на пост президента РК заявляют о необходимости активной поддержки людей, пострадавших от пандемии COVID-19. Ли Чжэ Мён, кандидат от правящей Демократической партии Тобуро, призвал 6 декабря правительство полностью компенсировать людям ущерб от пандемии в условиях ужесточения мер социального дистанцирования. Он заявил, что дополнительная финансовая поддержка уязвимых слоёв населения слишком мала, учитывая ВВП страны. Ким Чжон Ин, который недавно возглавил избирательную кампанию Юн Сок Ёля, кандидата от основной оппозиционной партии Сила народа, заявил в интервью CBS, что помощь уязвимым слоям населения, пострадавшим от пандемии COVID-19 - главное предвыборное обещание кандидата. Он сказал что в период пандемии усилилась поляризация общества, и, если ничего не делать с этим, может создаться невыносимая ситуация. Ранее Юн Сок Ёль предлагал потратить 50 трлн вон (42 млрд долларов) на помощь самозанятым и владельцам малого бизнеса.