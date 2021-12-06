В РК подтверждены ещё 12 случаев варианта коронавируса Омикрон

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За сутки 5 декабря в РК подтверждены ещё 12 новых случаев варианта коронавируса Омикрон, и общее число заражённых составило 24 человека. При этом только 6 человек прибыли из-за рубежа, а 18 заразились внутри страны. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 декабря в стране зарегистрированы 4.325 новых случаев COVID-19. Это чуть меньше, чем в предыдущие дни, но медики связывают сокращение со снижением интенсивности тестирования на вирус в выходные дни. Число пациентов в критическом состоянии составило 727 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрирована 41 смерть. Общее число умерших составило 3.893 человека. Коэффициент смертности - 0,82%. По состоянию на 17:00 5 декабря было занято 80,4% коек в отделениях интенсивной терапии по всей стране, уровень занятости в столичном регионе - 86,6%. С 6 декабря по 2 января в РК действуют усиленные карантинные меры. Максимальное количество участников личных встреч сокращено до шести человек в столичном регионе и до восьми человек в других районах, независимо от вакцинного статуса. Система «вакцинных пропусков», которая ранее применялась к отдельным объектам с высоким риском заражения вирусом, таким как крытые тренажёрные залы, бары и ночные клубы, распространена на большинство многофункциональных объектов и мест с большим скоплением людей, включая рестораны, кафе, караоке, сауны, концертные залы, музеи, библиотеки и учебные заведения.