Национальное собрание РК приняло бюджет на создание лёгкого авианосца

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Военно-морские силы РК смогут в следующем году приступить к реализации проекта создания лёгкого авианосца. Национальное собрание приняло на пленарном заседании 3 декабря бюджет на данный проект в размере 7 млрд 200 млн вон (6 млн 100 тыс. долларов). Одновременно отменено решение профильного комитета о резком сокращении бюджета, которое грозило сорвать планы ВМС получить корабль к 2033 году. Процесс разработки нового военного корабля состоит из трёх этапов – подготовка концептуального проекта, базового проекта и рабочего проекта. С октября 2019 года по декабрь прошлого года проводился первый этап проектирования. Парламентское решение выделить деньги на продолжение проекта было принято в связи с тем, что администрация президента и руководство правящей Демократической партии Тобуро неоднократно заявляли о его важности. Проект является одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Мун Чжэ Ина. Выступая в марте этого года на церемонии по случаю Дня обороны Жёлтого моря, глава государства выразил надежду на то, что военные моряки получат авианосец водоизмещением 30 тыс. тонн. Представитель ВМС сообщил журналистам, что вооружённые силы сделают все возможное для того, чтобы реализация проекта продолжалась в соответствии с планом. Авианосец поможет реагировать на широкий спектр морских угроз, в том числе, со стороны Северной Кореи. Национальное собрание приняло оборонный бюджет на 2022 год в размере 54 трлн 610 млрд триллиона вон (46 млрд 150 млн долларов), что на 3,4% больше, чем в прошлом году.