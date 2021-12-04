США не отправят официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин

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Администрация Джо Байдена не будет направлять никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщила 6 декабря представитель Белого дома Джен Псаки, назвав в качестве причины данного решения продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне, а также другие нарушения прав человека. Между тем, спортсмены смогут участвовать в Играх, и они будут пользоваться «нашей поддержкой на сто процентов»,- добавила Псаки. Американский дипломатический бойкот Пекинских игр, которые планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года, может ещё больше подорвать усилия Сеула по возобновлению переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации. Зимние Олимпийские игры в Пекине могли бы стать площадкой для взаимодействия разделённых Корей и США и друг с другом. Предыдущие зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане привели к трём межкорейским и двум северокорейско-американским саммитам. Международный олимпийский комитет ранее приостановил деятельность Национального олимпийского комитета Северной Кореи за отказ принять участие в Олимпийских играх в Токио, состоявшихся ранее в этом году. Это фактически запретит официальное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пекине.