РК сокращает официальную помощь в целях развития Мьянме и Афганистану

Photo : YONHAP News

Министерство иностранных дел РК сократит помощь Мьянме, где был совершён военный переворот, и Афганистану, где власть захватили талибы. Как сообщил 6 декабря представитель министерства, бюджет на следующий год сокращён из-за трудностей в реализации проектов помощи. На оказание помощи Мьянме выделено 2 млрд. 290 млн вон (1 млн 940 тыс. долларов), что на 86% меньше, чем в этом году. До военного переворота, совершённого в феврале, Мьянма имела статус приоритетного партнёра. На её долю приходилось 25% официальной помощи в целях развития, выделенной для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Помощь Афганистану составит 430 млн вон (360 тыс. долларов), что на 65% меньше, чем в текущем году. При этом будет продолжена поддержка проектов, осуществляемых агентствами ООН. Между тем, общий бюджет официальной помощи в целях развития составит в будущем году 1 трлн 100 млрд вон (930 млн долларов). Это на 16,7% больше по сравнению с текущим годом. Сеул стремится помочь развивающимся странам преодолеть пандемию COVID-19, а также углубить обмены со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.