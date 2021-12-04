Экспорт бьёт рекорды, но рабочих мест создаётся меньше

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Экспорт поддерживает южнокорейскую экономику в сложные моменты её истории, такие как нефтяной, азиатский валютный, глобальный финансовый кризисы, а также пандемия COVID-19. Лидер отечественной экономики компания Samsung Electronics сумела достичь в этом году экспорта в размере 110 млрд долларов, благодаря увеличению поставок полупроводников, смартфонов и бытовой техники. Достижение столь высокого показателя стало возможно, несмотря на трудности в глобальной цепочке поставок. Как ожидается, по итогам года объём внешней торговли превысит 1 триллион 250 млрд долларов, что является самым высоким показателем в экономической истории страны. Экспорт полупроводников с начала года превысил 100 млрд долларов, а темпы роста поставок 15 основных экспортных товаров выражаются двузначными числами. Если данная тенденция сохранится, то к 2024 году РК станет шестой страной в мире, чей экспорт превышает 700 млрд долларов. Однако благоприятные экспортные показатели не способствуют созданию новых рабочих мест. Наоборот, с каждым годом их создаётся всё меньше, поскольку спрос на рабочую силу сокращается из-за международного разделения труда, повышения его производительности и роста автоматизации производства. Эксперты отмечают, что высокотехнологичный сектор, значение которого для южнокорейской экономики постоянно растёт, оказывает ограниченное влияние на создание рабочих мест. Больше всего их создаётся в автомобильной и пищевой промышленности, где пока ещё велика доля ручного труда.