Президент РК призывает к активизации усилий по борьбе с вариантом коронавируса Омикрон

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РК столкнулась с очень серьёзной ситуацией, когда одновременно растёт общее число инфицированных COVID-19, тяжёлых случаев заболевания и смертей в сочетании с новым вариантом коронавируса Омикрон. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая 7 декабря на заседании кабинета министров. Он призвал своих помощников приложить больше усилий для предотвращения распространения варианта Омикрон и активизации ревакцинации населения страны. Нынешний рост заболеваемости и распространение варианта Омикрон убедительно показывают важность ревакцинации,- отметил глава государства. В связи с тем, что количество вновь выявленных случаев инфекции составляет порядка пяти тысяч в день, а количество тяжёлых случаев инфекции бьёт рекорды, власти ужесточили правила социального дистанцирования, скорректировав план «Жизнь с COVID-19». Мун Чжэ Ин отметил также, что бюджет следующего года предусматривает дополнительные расходы на здравоохранение и поддержку пострадавших от пандемии. Он призвал усилить контроль за финансовыми рынками в связи с растущей неопределённостью на фоне ухудшающейся ситуации с COVID-19 во всём мире.