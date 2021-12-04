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В мире

Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в установлении мира на Корейском полуострове

Write: 2021-12-07 16:04:16Update: 2021-12-07 16:05:26

Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в установлении мира на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в целях установления мира на Корейском полуострове. Данная договорённость зафиксирована в совместном заявлении, опубликованном после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они состоялись 6 декабря в Нью-Дели. В заявлении лидеры двух стран призвали заинтересованные стороны работать над денуклеаризацией Корейского полуострова, поддержанием мира и стабильности в регионе. Они подчеркнули необходимость продолжения диалога, подтвердив позицию, которую они ранее озвучивали во время саммита в 2019 году. В  преддверии саммита Моди сказал, что, хотя мир стал свидетелем значительных изменений за последние десятилетия, Индию и Россию по-прежнему связывают неизменная дружба и более крепкие, чем когда-либо, связи. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия рассматривает Индию как крупную державу и давнего друга, пообещав продолжать развивать отношения в области военного сотрудничества.
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