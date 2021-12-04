KDI: Вариант коронавируса Омикрон увеличивает неопределённость в экономике

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Экономика РК находится на пути умеренного восстановления, но сталкивается с растущими рисками спада из-за распространения нового варианта коронавируса Омикрон. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 7 декабря. В связи с распространением варианта Омикрон риски ухудшения ситуации высоки, поскольку страны мира принимают строгие ограничительные меры, а финансовые рынки становятся нестабильными. Ситуация в сфере услуг улучшилась, но восстановление производственного сектора было ограничено из-за узких мест в глобальной цепочке поставок,- говорится в отчёте. Частное потребление увеличилось, когда с 1 ноября в РК были смягчены антивирусные ограничения в рамках перехода к схеме «жить с COVID-19». Согласно правительственным данным, розничные продажи, показатель частных расходов, продолжали расти. Однако рост заболеваемости и появление варианта Омикрон побудили органы здравоохранения ужесточить карантинные меры. Ухудшение эпидемической ситуации ставит под сомнение существенное улучшение ситуации в экономике, поскольку восстановление внутреннего спроса может быть приостановлено. По данным Банка Кореи, рост отечественной экономики в третьем квартале составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что на 0,5% меньше аналогичного показателя второго квартала. Частные расходы снизились за тот же период на 0,2%, в то время как в предыдущем квартале они увеличились на 3,6%. Экономический рост по итогам года может составить прогнозируемые 4% только в том случае, если в четвёртом квартале он достигнет 1,03%.