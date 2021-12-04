В РК разработана система распределения больных по медучреждениям

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В условиях затянувшейся пандемии коронавируса и новой волны заражений растёт время ожидания госпитализации больных, нуждающихся в неотложной помощи. Это связано с тем, что сотрудники экстренных служб часто не имеют актуальной информации о наличии свободных коек в больницах. Поэтому многие заражённые вынуждены ожидать своей очереди продолжительное время, что осложняет ход болезни. Для решения этой проблемы было разработано мобильное приложение. В 2016 году доля случаев задержки госпитализации по вышеуказанной причине составляла 3,5%. Но в прошлом году, когда началась пандемия, показатель вырос более чем в три раза, составив 12,2%. Сотрудники службы скорой помощи вынуждены сначала обзванивать близлежащие больницы, чтобы выяснить, имеются ли там в наличии места. Между тем, разработанное приложение автоматически определяет степень тяжести состояния пациента при внесении информации о давлении, пульсе, дыхании и другие показатели. Заложенный в программу алгоритм выдаёт список больниц, готовых принять больного. В списке также отображаются данные о наличии койко-мест, обычных и предназначенных для изоляции заражённых. Данная система была разработана при активном участии десяти медицинских учреждений и экстренных служб. В их числе Управление по чрезвычайным ситуациям города Тэчжона, Больница при университете Чхуннам и другие. Ожидается, что приложение позволит сократить время распределения больных по медучреждениям в среднем на 20 минут. Кроме того, оно уменьшит нагрузку на крупные многопрофильные больницы. Новая система будет тестироваться Управлением по чрезвычайным ситуациям города Тэчжона. Штатная эксплуатация приложения запланирована на следующий год.