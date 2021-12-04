Президент РК совершит государственный визит в Австралию

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С 12 по 15 декабря президент РК Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом Австралию. Как сообщила 7 декабря представитель администрации президента Пак Кён Ми, переговоры южнокорейского лидера с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном состоятся 13 декабря. Затем Мун Чжэ Ин возложит цветы к памятнику австралийским ветеранам Корейской войны и встретится с ветеранами за совместным ужином. 14 декабря он отправится в Сидней, где встретится с Энтони Албанезе, лидером оппозиционной Лейбористской партии Австралии и лидерами австралийского бизнеса по вопросу цепочки поставок ключевых сырьевых материалов. Это будет первый за 12 лет государственный визит президента РК в Австралию. Ожидается, что он поможет укреплению сотрудничества двух стран в обеспечении стабильной цепочки поставок, областях углеродной нейтральности, водородной экономики, обороны, кибертехнологий и космоса. РК и Австралия в этом году отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.