Суточное количество случаев COVID-19 в РК впервые превысило 7 тысяч

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Суточное количество новых случаев COVID-19 в РК впервые превысило 7 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 8 декабря на совещании по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. В столичном регионе, где регулярно фиксируются порядка 80% общего числа случаев инфекции, продолжается создание новых больничных коек, но медикам «трудно угнаться за темпами роста числа случаев заражения вирусом»,- отметил глава правительства, напомнив, что вторую неделю в стране фиксируются порядка пяти тысяч новых случаев инфекции в день. Пероральные лекарства будут предоставляться пациентам, которые проходят лечение в домашних условиях, с начала 2022 года. Одновременно обязательный период карантина для членов семьи пациентов, которые лечатся дома, будет сокращён с десяти до семи дней, и им будут предоставлены субсидии,- сказал Ким Бу Гём. Он призвал расширить объёмы тестирования на вирус, чтобы сдержать распространение варианта Омикрон, который считается более заразным, чем другие варианты. Кроме того, он напомнил о важности ревакцинации пожилых людей, на долю которых сейчас приходятся 35% общего числа заболевших и 84% тяжёлых случаев. Правительство понимает, что ужесточение карантинных требований ухудшит ситуацию в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, но это неизбежное последствие сбоя в системе антивирусной профилактики,- добавил Ким Бу Гём.