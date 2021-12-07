Photo : YONHAP News

РК активизирует участие в миротворческой деятельности ООН, чтобы помочь странам, страдающим от войн, построить прочный мир. Об этом заявил 7 декабря президент РК Мун Чжэ Ин, приветствуя участников министерской конференции ООН по поддержанию мира 2021 года, которая проходит в формате видеоконференции. «РК знает важность миротворческих операций ООН для восстановления мира»,- сказал он, имея в виду период Корейской войны 1950-1953 годов и послевоенное восстановление страны. «РК имеет ценный опыт превращения из страны-получателя помощи в страну-донора»,- напомнил Мун Чжэ Ин. Он пообещал направить дополнительный медицинский персонал в миротворческие подразделения ООН, попросив участников конференции поддержать заявку РК в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов. Южнокорейский лидер призвал мировое сообщество поддержать усилия Сеула по документальному оформлению прекращения Корейской войны, напомнив, что это поможет возобновить мирные переговоры с Пхеньяном, став первым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова.