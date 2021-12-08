Realmeter: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает своего соперника от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 8,2%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.036 взрослых жителей страны, проведённого 6-7 декабря агентством Realmeter по заказу YTN, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 45,3% опрошенных, что на 1,6% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Ли Чжэ Мёна поддержали 37,1%. Он добавил 2%. Разница в уровнях поддержки выходит за пределы погрешности ±3% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 4%. Далее следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 2,5% и независимый кандидат Ким Дон Ён – 1,6%. Если бы в выборах участвовали два основных кандидата, то Юн Сок Ёля поддержали бы 46,9%, а Ли Чжэ Мёна – 42% респондентов. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.