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В мире

Палата представителей Конгресса США за сохранение численности войск в РК

Write: 2021-12-08 11:10:09Update: 2021-12-08 17:18:30

Палата представителей Конгресса США за сохранение численности войск в РК

Photo : YONHAP News

7 декабря комитет Палаты представителей Конгресса США по вооружённым силам представил новый законопроект об оборонном бюджете на 2022 год - Акт о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA). Согласно документу, текущая численность американского военного контингента в РК будет сохранена без изменений. Таким образом, данную позицию, ранее озвученную в Пентагоне, подтвердили и американские парламентарии. В законопроекте говорится о необходимости укрепления отношений с союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе в целях обеспечения стратегической конкуренции с Китаем. Также отмечается необходимость сохранения численности американских войск в РК на нынешнем уровне в 28,5 тыс. человек. Указывается, что это соответствует целям Договора о взаимной обороне между Сеулом и Вашингтоном, одновременно отвечая интересам общей цели по налаживанию мира и стабильности на Корейском полуострове. Данный законопроект в ближайшее время будет рассмотрен Палатой представителей на пленарном заседании. После этого он будет передан в Сенат.
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