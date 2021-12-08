В РК рекордное число новых случаев COVID-19 и пациентов в тяжёлом состоянии

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 декабря в стране зарегистрированы 7.175 новых случаев COVID-19. Это на 2.221 случай больше, чем за предыдущие сутки, и новый рекорд с начала пандемии коронавируса. Среднесуточное количество инфицированных за период с 1 по 7 декабря составило 5.012. На территории страны подтверждены в общей сложности 38 случаев нового варианта коронавируса Омикрон, в том числе, 2 – за предыдущие сутки. Число пациентов в критическом состоянии достигло нового рекордного уровня – 840 человек, что на 66 человек больше, чем накануне. Это ещё больше усложнило ситуацию в системе здравоохранения, усилив опасения по поводу нехватки больничных коек и медицинского персонала. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 63 человека. Это третий по величине суточный показатель с начала пандемии. Общее число умерших составило 4.020 человек. Коэффициент смертности - 0,82%.