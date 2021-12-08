РК заинтересована в закупках в России мочевины и зерна

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РК заинтересована в закупках в России мочевины, зерна и других товаров на условиях введённых российским правительством экспортных квот. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе заседания совместного южнокорейско-российского комитета по экономике, науке и технологиям, состоявшегося 7 декабря в формате видеоконференции. Российскую сторону на заседании представлял вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Хон Нам Ги попросил российскую сторону обеспечить беспрепятственные поставки мочевины в рамках ранее подписанных контрактов, несмотря на то, что в декабре Москва начала вводить экспортные квоты на азотные удобрения, включая мочевину. Она является ключевым материалом, необходимым для производства водного раствора для дизельных автомобилей, применяемого для сокращения выбросов вредных веществ. После того, как в октябре Китай сократил экспорт мочевины, РК работает над диверсификацией каналов импорта. Хон Нам Ги также пояснил, что южнокорейские компании, работающие в России, столкнулись с трудностями в связи с российскими экспортными квотами и налогами на пшеницу и другие зерновые продукты. Он попросил минимизировать ограничения. Кроме того, обсуждались возможность строительства промышленного комплекса в Приморском крае на Дальнем Востоке и способы поддержки южнокорейских медицинских учреждений, желающих работать в России. Комитет по экономике, науке и технологиям, созданный в 1997 году, служит регулярным каналом связи на высоком уровне между РК и Россией для обсуждения широкого круга вопросов.