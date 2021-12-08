Hyundai Mobis примет участие в выставке электроники CES

Photo : YONHAP News

Компания Hyundai Mobis в ходе международной выставки потребительской электроники CES 2022 (International Consumer Electronics Show) представит экологически чистые технологии мобильности будущего. Мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе в период с 5 по 8 января 2022 года. Hyundai Mobis впервые представит два концепт-кара, с которыми участники выставки смогут познакомиться в виртуальном пространстве M.Vision Town. Для этого при помощи специального терминала создаётся персонаж посетителя, повторяющий его черты. В виртуальном пространстве гости мероприятия смогут познакомиться с новыми концептуальными автомобилями будушего - M.Vision POP и M.Vision 2GO. Ключевой особенностью данных моделей является специальный модуль e-Corner, позволяющий осуществлять на месте разворот на 180 градусов, а также выполнять движение в стороны, а не только вперёд и назад, как обычные автомобили. Кроме этого, Hyundai Mobis намерена представить около 20 разработок, включающих автомобильную информационно-развлекательную систему (IVI), систему отображения информации на лобовом стекле водителя и многое другое.