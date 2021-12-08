Общественные организации РК выступают против «вакцинных пропусков» для подростков

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Южнокорейские общественные организации, выступающие против плана правительства распространить на подростков систему «вакцинных пропусков», подали 8 декабря петицию в государственную комиссию по правам человека. В петиции утверждается, что правительство нарушает право на получение образования. Решение требовать от учащихся в возрасте от 12 до 18 лет, начиная с февраля будущего года, предъявления сертификатов о вакцинации при входе в многофункциональные учреждения, включая школы, встретило широкие протесты родителей подростков. Они утверждают, что эта мера равносильна принуждению несовершеннолетних к вакцинации. Соответствующий план был объявлен на прошлой неделе в рамках ужесточения карантинных требований из-за роста числа новых случаев коронавируса. Общественные организации попросили комиссию по правам человека «настоятельно рекомендовать» органам здравоохранения и образования пересмотреть план «вакцинных пропусков». Родители сомневаются в безопасности вакцин, следовательно, рассматриваемая проблема напрямую связана с жизнями детей,- говорится в петиции.